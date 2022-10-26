В Свердловской области в два раза выросло число жалоб от потребителей услуг связи

За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2022 года получило 6 ...

За год свердловский Роспотребнадзор получил на 25% больше обращений от жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. За январь-сентябрь 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...

За год количество обращений потребителей в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области снизилось на 33%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2017 году поступило 647 ...

Больше половины жалоб в свердловский Роспотребнадзор относятся к качеству мобильной связи

В 2016 году свердловчане из всех видов связи чаще всего жаловались на мобильную

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Управление Роспотребнадзора и его территориальные отделы в 2016 году рассмотрели 527 ...