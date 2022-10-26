В Свердловской области в два раза выросло число жалоб от потребителей услуг связи

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. За 2022 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области получило 1 тыс. 128 обращений по вопросам защиты прав потребителей услуг связи. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Мобильной связи касались 57,6% жалоб, 9,6% — телематических услуг связи, 8,6% — стационарной телефонной связи, 13,5% — почтовой связи, 10,7% — прочих услуг.
Также специалисты Роспотребнадзора провели 14 надзорных мероприятий, из которых в 13 случаях находили нарушения. В том числе — у крупнейших операторов связи. Наиболее распространенными были нарушения, связанные с порядком предоставления услуг, нарушения в области предоставления информации, а также связанные с содержанием договора.
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