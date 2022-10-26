УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Свердловской области в два раза выросло число жалоб от потребителей услуг связи

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. За 2022 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области получило 1 тыс. 128 обращений по вопросам защиты прав потребителей услуг связи. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Мобильной связи касались 57,6% жалоб, 9,6% — телематических услуг связи, 8,6% — стационарной телефонной связи, 13,5% — почтовой связи, 10,7% — прочих услуг.

Также специалисты Роспотребнадзора провели 14 надзорных мероприятий, из которых в 13 случаях находили нарушения. В том числе — у крупнейших операторов связи. Наиболее распространенными были нарушения, связанные с порядком предоставления услуг, нарушения в области предоставления информации, а также связанные с содержанием договора.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2022 За январь-сентябрь в свердловский Роспотребнадзор поступило более 15 тыс. жалоб потребителей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрело 15 тыс. 396 обращений ...

11.08.2022 За год свердловский Роспотребнадзор получил на 25% больше обращений от жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2022 года получило 6 ...

23.11.2021 За год количество обращений потребителей в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области снизилось на 33%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. За январь-сентябрь 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...

23.01.2018 Больше половины жалоб в свердловский Роспотребнадзор относятся к качеству мобильной связи

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2017 году поступило 647 ...

30.01.2017 В 2016 году свердловчане из всех видов связи чаще всего жаловались на мобильную

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Управление Роспотребнадзора и его территориальные отделы в 2016 году рассмотрели 527 ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (644)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18