В Челябинске стоимость аренды комнат в марте составила 6,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость аренды комнаты в Челябинске в марте этого года составила 6 тыс. 653 руб. в месяц. За год она выросла на 10,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Самые дорогие комнаты сдаются в Москве (16,5 тыс. руб.), Сочи (15,3 тыс. руб.), Московской области (13,4 тыс. руб.), Хабаровске и Санкт- Петербурге (13 тыс. руб.).
В среднем по стране этот показатель составил 8,3 тыс. руб., увеличившись за год на 8,1%.
По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в большей части российских регионов аренда комнат в коммуналках все еще является довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. По этой причине стоимость его найма растет.
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