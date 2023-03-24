Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро снизился на 10 коп.

УрБК, Москва, 28.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 11,83 коп., до 76,56 руб., евро снизился на 10,10 коп., до 82,29 руб.
УрБК, Москва, 24.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 марта 2023 года. Курс долл. ...24.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро вырос на 17 коп.
УрБК, Москва, 24.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 марта 2023 года. Курс долл. ...14.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 47 коп., евро вырос на 20 коп.
УрБК, Москва, 14.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 марта 2023 года. Курс долл. ...10.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 31 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2023 года. Курс долл. ...