Специалисты «Уралуправтодора» начали нанесение разметки на автотрассах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» проверили более 2 тыс. км автодорог в Свердловской области. Дорожники выявляют отрезки полотна, которые необходимо будет привести в порядок после зимы, а также наносят дорожную разметку, сообщает пресс-служба организации.
«В Свердловской области на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-242 Пермь — Екатеринбург, М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на подъездах к Екатеринбургу с наступлением положительных температур началось нанесение горизонтальной дорожной разметки», — говорится в сообщении.
Дорожники также начали оперативный ямочный ремонт и работы по очистке дорог от мусора. Кроме того, проводится помывка элементов обустройства вдоль трасс.
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