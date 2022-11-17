УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:26

Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16% дороже, чем на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16,4% дороже, чем на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя цена «квадрата» на первичном рынке в уральской столице составляет 122 тыс. 936 руб., на вторичном — 105 тыс. 645 руб.

Добавим, что в целом по стране новое жилье дороже «старого» на 13,5%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.11.2022 В Екатеринбурге первичное жилье на 13% дороже вторичного

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. По состоянию на ноябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в ...

29.03.2022 Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 5,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время ...

09.07.2021 Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. На начало июля средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет ...

06.04.2021 Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 4 млн 717 тыс. ...

26.08.2016 В Свердловской области новостройки оказались дороже вторичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. В Свердловской области впервые с 2009 года стоимость одного квадратного метра жилья в ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (612)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18