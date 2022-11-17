Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16% дороже, чем на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16,4% дороже, чем на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Средняя цена «квадрата» на первичном рынке в уральской столице составляет 122 тыс. 936 руб., на вторичном — 105 тыс. 645 руб.
Добавим, что в целом по стране новое жилье дороже «старого» на 13,5%.
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