Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16% дороже, чем на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Квартиры в новостройках Екатеринбурга на 16,4% дороже, чем на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Средняя цена «квадрата» на первичном рынке в уральской столице составляет 122 тыс. 936 руб., на вторичном — 105 тыс. 645 руб.



Добавим, что в целом по стране новое жилье дороже «старого» на 13,5%.