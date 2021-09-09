В рамках «Эстафеты добрых дел» горняки ЕВРАЗ КГОК собрали 150 тыс. рублей для помощи детским социальным учреждениям

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Сотрудники ЕВРАЗ КГОК объявили «Эстафету добрых дел» для помощи детским социальным учреждениям Свердловской области. В акции уже приняли участие два подразделения, сотрудники которых собрали 150 тыс. руб., сообщает управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» металлургического предприятия.



Мероприятие приурочено к 60-летию предприятия. Инициатором выступили работники фабрики окускования. На собранные деньги была приобретена бытовая и оргтехника для воспитанников Качканарской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы. Кроме того, работники обогатительной фабрики закупили развивающие игрушки, средства гигиены для Нижнетуринского детского дома-интерната, канцелярские товары и принтер для центра помощи семье и детям. Также в акции примут участие сотрудники управления горного железнодорожного транспорта.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«ЕВРАЗ активно помогает образовательным и культурным учреждениям в городах присутствия. И для нас очень ценно и важно то, что сами работники тоже хотят внести свой вклад в помощь и оказывать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.



В 2018 году «Эстафета добрых дел» проходила на ЕВРАЗ НТМК. Инициатором выступил доменный цех, затем в ней приняли участие более 10 подразделений комбината, которые помогали детским учреждениям и закупали необходимую технику, востребованные в быту и в обучении материалы, проводили ремонты.