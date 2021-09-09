ЕВРАЗ перечислил более 500 тыс. рублей на покупку спортивного инвентаря для школ Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ направил более 500 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования для реабилитации воспитанников Качканарской коррекционной школы и начальной школы-детского сада № 105 в Нижнем Тагиле. Средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников ЕВРАЗа, горожан и самой компании во время проведения забега «Дай пять!» в Нижнем Тагиле.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, для нижнетагильской начальной школы — детского сада №105 приобретен интерактивный пол «Все включено» для спортивного зала. Такое покрытие состоит из 60 различных приложений для занятий физической активностью. Интерактивный пол — это напольная проекция, которая реагирует на движения ребенка. Попадая в зону проекции, ребенок своими движениями заставляет картинку «оживать». Также для качканарской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, подарены 20 пар лыж в комплекте с палками и ботинками, 8 снегоступов и опора для ходьбы.
«На протяжении 8 лет ЕВРАЗ проводит забег «Дай пять!», в котором могут поучаствовать не только работники, но и жители городов присутствия компании. Благотворительные средства, собранные участниками забега, ЕВРАЗ удваивает и направляет на развитие спорта в городах, в том числе адаптивного», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. ЕВРАЗ выделил детским домам, детским садам и коррекционным учреждениям Урала и Сибири ...27.05.2019 В Нижнем Тагиле прошел пятый юбилейный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Нижнем Тагиле 26 мая на площади у КДК «Современник» прошел пятый юбилейный городской ...30.04.2019 В Нижнем Тагиле 26 мая состоится пятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. В Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» 26 мая пройдет пятый благотворительный ...04.05.2018 В Нижнем Тагиле в четвертый раз пройдет спортивный городской праздник — забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
В Нижнем Тагиле 3 июня в четвертый раз пройдет традиционный спортивный городской праздник — забег ЕВРАЗа «Дай пять!». ...20.03.2018 ЕВРАЗ выступил спонсором международного турнира по дзюдо «Большой шлем»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. ЕВРАЗ выступил спонсором международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который прошел ...