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ЕВРАЗ перечислил более 500 тыс. рублей на покупку спортивного инвентаря для школ Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ направил более 500 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования для реабилитации воспитанников Качканарской коррекционной школы и начальной школы-детского сада № 105 в Нижнем Тагиле. Средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников ЕВРАЗа, горожан и самой компании во время проведения забега «Дай пять!» в Нижнем Тагиле.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, для нижнетагильской начальной школы — детского сада №105 приобретен интерактивный пол «Все включено» для спортивного зала. Такое покрытие состоит из 60 различных приложений для занятий физической активностью. Интерактивный пол — это напольная проекция, которая реагирует на движения ребенка. Попадая в зону проекции, ребенок своими движениями заставляет картинку «оживать». Также для качканарской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, подарены 20 пар лыж в комплекте с палками и ботинками, 8 снегоступов и опора для ходьбы.

«На протяжении 8 лет ЕВРАЗ проводит забег «Дай пять!», в котором могут поучаствовать не только работники, но и жители городов присутствия компании. Благотворительные средства, собранные участниками забега, ЕВРАЗ удваивает и направляет на развитие спорта в городах, в том числе адаптивного», — говорится в сообщении.

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