Средняя стоимость домашней аптечки в РФ за год выросла на 16%

УрБК, Москва, 27.03.2023. Средняя стоимость лекарств в РФ, которые входят в состав домашней аптечки, за год выросла на 16%, до 913 руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.



Цена на спазмолитический препарат но-шпа увеличилась на 38,5%, до 322,1 руб. за

100 таблеток по 40 мг. Активированный уголь подорожал на 31,3%, ранозаживляющая мазь левомеколь — на 12,1%. Также выросли цены на парацетамол (плюс 9,3%), нимесулид (плюс 9,6%) и ибупрофен (плюс 6,6%).



Стоимость гипотензивного эналаприла за год снизилась на 7,3%, слабительного бисакодил — на 2,3%, противоаллергического средства супрастин — на 1,9%.



Ранее стало известно, что российский фармацевтический рынок в 2022 году вырос на 12%.