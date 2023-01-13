Российский фармацевтический рынок в 2022 году вырос на 12%

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2022 года составил 2,57 трлн руб. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.



Рост продаж связан с высокой заболеваемостью коронавирусом штамма «омикрон» в начале 2022 года, ажиотажным спросом на лекарства в связи с введением санкций в марте, ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ — в ноябре-декабре.



Отмечается, что общее число аптек в стране за год выросло с 65 тыс. 577 до 69 тыс. 477. Число наименований лекарств снизилось на 10%. В первую очередь из розничного сегмента исключаются препараты, у которых сильно подорожали себестоимость и логистика.