УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:26

В России в 2025 году увеличился спрос на рецептурные препараты

УрБК, Москва, 27.08.2025. В России в первом полугодии 2025 года вырос спрос на рецептурные препараты. Их доля на рынке лекарств достигла 42,3%, увеличившись на 1,4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

По данным DSM Group, за первые шесть месяцев 2025 года всего в России было продано 890,17 млрд упаковок рецептурных препаратов, рост составил 0,1% год к году. В денежном выражении показатель увеличился на 14%, до 190,7 млрд руб.

Эти данные подтверждает и RNC Pharma. По их информации, доля розничных продаж рецептурных препаратов в аптеках выросла на 1,3 п.п. за год в натуральном выражении.

Как утверждает гендиректор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина, тенденция к увеличению спроса на рецептурные препараты связана с развитием телемедицины, позволяющей упростить обращение к врачу, а также с ростом популярности аналогов «Оземпика» — препаратов для похудения, назначаемых врачами.

Так, по данным аналитического агентства Smart Ranking, с января по июнь 2025 года «объем российского рынка телемедицины вырос на 15,3% год к году, до 9,9 млрд руб.»

Также эксперты DSM Group отмечают, что рецептурный препарат «Семавик» — аналог западного «Оземпика» на основе семглутида — стал самым реализуемым в первом полугодии 2025. В денежном выражении объем его продаж вырос в 5,7 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Одновременно с этим аналитики отмечают изменения в политике фармацевтических производителей.

«Крупные компании делают ставку на инновационные рецептурные продукты с высокой маржинальностью и доказанной эффективностью», — отмечают они.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2025 Аптечные продажи препарата оземпик выросли за год в четыре раза

УрБК, Москва, 31.07.2025. В России аптечные продажи препарата оземпик (международное непатентованное наименование — ...

25.07.2025 Продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли на 14%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в первой полугодии 2025 ...

31.08.2022 Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении за год сократились на 17,1%

Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении в июле сократились на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

29.07.2019 В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...

30.09.2016 DSM Group: С начала года лекарства в российских аптеках подорожали на 1,7%

УрБК, Москва, 30.09.2016. С начала года инфляция цен на лекарства в аптеках России составила 1,7% в рублевом выражении ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (568)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.