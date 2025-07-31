В России в 2025 году увеличился спрос на рецептурные препараты

Материалы по теме

Аптечные продажи препарата оземпик выросли за год в четыре раза

УрБК, Москва, 31.07.2025. В России аптечные продажи препарата оземпик (международное непатентованное наименование — ...

Продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли на 14%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в первой полугодии 2025 ...

Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении за год сократились на 17,1%

Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении в июле сократились на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...

DSM Group: С начала года лекарства в российских аптеках подорожали на 1,7%

УрБК, Москва, 30.09.2016. С начала года инфляция цен на лекарства в аптеках России составила 1,7% в рублевом выражении ...