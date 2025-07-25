УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:00

Аптечные продажи препарата оземпик выросли за год в четыре раза

УрБК, Москва, 31.07.2025. В России аптечные продажи препарата оземпик (международное непатентованное наименование — семаглутид) и его аналогов в России в I полугодии 2025 года составили 12,5 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты DSM Group.

Уточняется, что это больше в 4 раза продаж прошлого года.

Динамику подтверждают и в RNC Pharma, где продажи препаратов с семаглутидом в январе-июле увеличились в 4,2 раза — до 11,7 млрд руб.

В обеих компаниях объем реализации этих средств в натуральном эквиваленте вырос в 4,5–4,6 раза, до 2,2 млн упаковок.

Этому способствовали появление российских дженериков и снижение цен на препараты, резюмируют эксперты.

Ранее сообщалось, что розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в I полугодии 2025 года выросли на 13,5%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2025 Продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли на 14%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в первой полугодии 2025 ...

11.07.2025 Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в РФ в первой половине 2025 года выросли в 1,5-2 ...

25.04.2025 Розничные продажи водки в России в I квартале снизились на 8%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Розничные продажи водки в России (с учетом предприятий общественного питания) в I квартале ...

23.03.2020 Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации продажи лекарств в РФ выросли на 50%

УрБК, Москва, 23.03.2020. С 16 по 20 марта продажи лекарств в РФ выросли на 50% по сравнению с предыдущей неделей. ...

29.07.2019 В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18