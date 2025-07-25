Аптечные продажи препарата оземпик выросли за год в четыре раза

Материалы по теме

Продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли на 14%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в первой полугодии 2025 ...

Онлайн-продажи свадебных товаров в РФ за год выросли в 1,5-2 раза

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в РФ в первой половине 2025 года выросли в 1,5-2 ...

Розничные продажи водки в России в I квартале снизились на 8%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Розничные продажи водки в России (с учетом предприятий общественного питания) в I квартале ...

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации продажи лекарств в РФ выросли на 50%

УрБК, Москва, 23.03.2020. С 16 по 20 марта продажи лекарств в РФ выросли на 50% по сравнению с предыдущей неделей. ...

В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...