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В России препараты от гепатита С за 1,5 года подешевели на 25%

УрБК, Москва, 28.07.2025. В России препараты от гепатита С за 1,5 года подешевели на четверть, пишут «Ведомости», со ссылкой на данные экспертной группы «Здравресурс».

Авторы исследования уточняют, что стоимость таких средств впервые упала в середине 2024 года, второй раз — в этом году.

Такой динамике способствовали появление новых дженериков и увеличение объемов закупок, считают эксперты.

Так, на 38%, до 50 тыс. 973 руб. за упаковку, подешевел гразопревир с элбасвиром (оригинальный препарат — зепатир от американской MSD).

В то же время, комбинированный препарат, включающий глекапревир и пибрентасвир (мавирет от американской AbbVie), в детской форме подешевел лишь на 7%, до 36 тыс. 002 руб. за пачку, для взрослых — на 16%, до 157 тыс. 481 руб.

Ранее в исследовании аналитической компании DSM Group сообщалось, что за январь-ноябрь 2024 года в России в рознице реализовали 16,1 млн упаковок антидепрессантов. Это на 16,8% больше, чем за весь 2023 год.
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