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17.01.2025

Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 17%

УрБК, Москва, 17.01.2025. За январь-ноябрь 2024 года в России в рознице реализовали 16,1 млн упаковок антидепрессантов. Это на 16,8% больше, чем за весь 2023 год. Об этом говорится в исследовании аналитической компании DSM Group, пишет «Коммерсантъ»

Аналитики отмечают, что продажи антидепрессантов в стране даже превысили уровень 2022 года, когда из-за эскалации украинского кризиса отмечался резкий скачок спроса на данные медикаментозные препараты. Тогда за 11 месяцев в России реализовали 13 млн упаковок антидепрессантов.

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в России в 2024 году увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом.
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