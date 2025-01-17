Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 17%

УрБК, Москва, 05.12.2024. По итогам ноября в России реализовали 121,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с ...31.08.2022 Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении за год сократились на 17,1%
УрБК, Москва, 31.08.2022. Продажи лекарств в РФ в натуральном выражении в июле сократились на 17,1% по сравнению с ...29.07.2019 В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%
УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем ...19.01.2016 Продажи витаминов в России сократились на 6,6%
За 11 месяцев 2015 года россияне купили 210 млн упаковок с витаминами (как лекарств, так и биологических добавок), что ...19.01.2016 Продажи витаминов в России сократились на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. За 11 месяцев 2015 года россияне купили 210 млн упаковок с витаминами (как лекарств, ...