Минздрав РФ признал риск дефицита 97 лекарств

Специальная комиссия Минздрава РФ подготовила список из 97 лекарств, находящихся под угрозой дефицита в 2023 году. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на ведомство.
«В перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке», — говорится в сообщении.
В список попали такие лекарства, как активированный уголь, парацетамол, витамин Е, ретинол, карбамазепин, ибупрофен, иммуноглобулин, лоперамид, атропин.
В случае дефицита по некоторым препаратам может быть принято решение о продаже в иностранной упаковке. По некоторым незарегистрированным лекарствам могут выдать разрешение на временное обращение.
УрБК, Москва, 25.01.2023. Специальная комиссия Минздрава РФ подготовила список из 97 лекарств, находящихся под угрозой ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2016. На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и ...24.12.2014 Минздрав РФ проиндексирует цены на жизненно необходимые лекарства в интересах производителя
УрБК, Москва, 24.12.2014. Министерство здравоохранения РФ планирует проиндексировать цену жизненно необходимых лекарств ...03.03.2011 Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский отчитается о причинах дефицита льготных лекарств перед Областной Думой
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2011. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский вызван с отчетом о ...