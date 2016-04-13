Минздрав РФ признал риск дефицита 97 лекарств

Специальная комиссия Минздрава РФ подготовила список из 97 лекарств, находящихся под угрозой дефицита в 2023 году. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на ведомство.



«В перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке», — говорится в сообщении.



В список попали такие лекарства, как активированный уголь, парацетамол, витамин Е, ретинол, карбамазепин, ибупрофен, иммуноглобулин, лоперамид, атропин.



В случае дефицита по некоторым препаратам может быть принято решение о продаже в иностранной упаковке. По некоторым незарегистрированным лекарствам могут выдать разрешение на временное обращение.