Более 60% россиян заметили подорожание лекарств за последний год

УрБК, Москва, 21.04.2023. 62% опрошенных россиян заметили подорожание лекарств за последние 6-12 месяцев. При этом 59% респондентов сказали, что приобретаемые ими обычно препараты никуда не исчезали с прилавков. Один-два раза со случаями, когда не удавалось найти привычное лекарство, сталкивался 21% россиян, несколько раз — 15%. Об этом говорится в опросе фонда «Общественное мнение», сообщает «Прайм».
Также 84% респондентов рассказали, что никогда не закупаются лекарствами впрок из-за опасений, что те подорожают или исчезнут. У 35% опрошенных на лекарства уходит значительная часть бюджета. Вдобавок 38% не приобретают более дешевые аналоги выписанных им лекарств, 35% делают это редко, 22% — часто.
При этом у 56% россиян или членов их семей есть препараты, которые требуется приобретать на постоянной основе. У 85% есть дома запас лекарств или аптечка.
Помимо этого, 36% респондентов считают, что отечественные медикаменты качественнее импортных, противоположного мнения придерживаются 27%. При одинаковой цене российские препараты предпочитают 50% опрошенных, импортные — 28%.
Удовлетворительно оценивают состояние отечественной фармацевтики 47%, хорошо — 26%, неудовлетворительно — 10%.
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