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Вчера, 10:43

В Минздраве не ожидают скачка цен на жизненно важные лекарства

УрБК, Москва, 30.08.2023. Министерство здравоохранения РФ не ожидает скачка цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) из-за ослабления рубля, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, медикаменты из перечня ЖНВЛП с начала года подорожали менее чем на 2%, что заметно ниже уровня официальной инфляции.

«С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции. Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что более 60% опрошенных россиян заметили подорожание лекарств за последний год. Также 84% респондентов рассказали, что никогда не закупаются медикаментами впрок из-за опасений, что те подорожают или исчезнут.
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