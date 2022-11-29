В Минздраве не ожидают скачка цен на жизненно важные лекарства

УрБК, Москва, 29.11.2022. Жизненно важные лекарства в России с начала текущего года подорожали на 2,3%. Об этом ...11.03.2020 Из-за ослабления рубля правительство РФ может принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые медикаменты
УрБК, Москва, 11.03.2020. Российские власти могут принять соответствующие меры по сдерживанию цен на жизненно ...21.02.2018 Затраты бизнеса на перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства составят 117-140 млрд рублей
УрБК, Москва, 21.02.2018. Министерство экономического развития РФ подготовило заключение на методику ценообразования ...24.05.2016 В 2015 году лекарства в России подорожали на 20%
УрБК, Москва, 24.05.2016. В 2015 году препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) подорожали ...18.02.2016 ФАС предлагает разово проиндексировать цены на жизненно важные лекарства
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой разово ...