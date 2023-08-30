Правительство РФ добавило в список жизненно необходимых лекарств пять наименований

УрБК, Москва, 30.08.2023. Министерство здравоохранения РФ не ожидает скачка цен на жизненно необходимые и важнейшие ...21.12.2020 В России из-за пандемии COVID-19 оказались в дефиците 42 лекарственных препарата
УрБК, Москва, 21.12.2020. О дефиците 42 наименований важнейших лекарств, в том числе необходимых при хронических ...21.02.2018 Затраты бизнеса на перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства составят 117-140 млрд рублей
УрБК, Москва, 21.02.2018. Министерство экономического развития РФ подготовило заключение на методику ценообразования ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2016. На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и ...