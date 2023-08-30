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Правительство РФ добавило в список жизненно необходимых лекарств пять наименований

УрБК, Москва, 18.04.2024. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавлены новые наименования. Соответствующее распоряжение правительство России подписало 16 апреля 2024 года.

В ЖНВЛП вошли цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат (для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями), а также сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб (для пациентов с рассеянным склерозом).

«Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП — более 800 медикаментов. Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
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