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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно направил 1 млрд рублей на покупку лекарств пациентам с онкологией

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 1 млрд руб. на приобретение медицинских препаратов от онкологических заболеваний, сообщает департамент информполитики региона.

«В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели 1 млрд руб. Также вносим изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В текущем году объем финансирования программы вырастет почти на 2 млрд руб. Это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований», — сказал Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства.

Согласно постановлению правительства, увеличение финансирования по профилю «онкология» обеспечит уральцев льготными лекарственными препаратами до конца 2023 года. Кроме того, вырастет число диагностических исследований в амбулаторных условиях, а также иных видов медицинской помощи. Отмечается, что помощь в борьбе со злокачественными новообразованиями является одной из программ нацпроекта «Здравоохранение».

«Постановление о перераспределении бюджета ТФОМС предполагает, что средства, ранее запланированные на лечение новой коронавирусной инфекции направят по профилю «онкология». Речь идет о перераспределении 1 млрд руб. и оплату 15 тыс. случаев лечения онкозаболеваний. Всего на противоопухолевую лекарственную терапию до конца года запланировано около 8 млрд руб. из средств региональной системы ОМС», — говорится в сообщении.
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