Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно направил 1 млрд рублей на покупку лекарств пациентам с онкологией

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн ...08.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...28.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 11 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в регионе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить дополнительно 11 ...17.11.2020 Из бюджета Свердловской области на борьбу с коронавирусом потрачено 5,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в Свердловской области потрачено 5,7 млрд ...10.09.2013 В Свердловской области финансирование программы бесплатной медпомощи увеличено на 900 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. На заседании правительства Свердловской области внесены изменения в территориальную ...