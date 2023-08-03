В Свердловской области в 2025 году на здравоохранение планируется выделить рекордные 142 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 1 млрд руб. на ...09.06.2014 Правительство РФ утвердило изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. Правительство РФ утвердило постановление о внесении изменений в программу ...10.09.2013 В Свердловской области финансирование программы бесплатной медпомощи увеличено на 900 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. На заседании правительства Свердловской области внесены изменения в территориальную ...24.01.2012 В 2012 году на оказание бесплатной медицинской помощи на каждого жителя Свердловской области будет выделено более 10 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2012. Министерство финансов Свердловской области констатировало рост расходов в рамках ...14.05.2010 Прокуратура Свердловской области обвинила областное правительство в незаконном снижении гарантированных нормативов финансирования оказания бесплатной медицинской помощи
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2010. Прокуратура Свердловской области опротестовала постановление правительства Свердловской ...