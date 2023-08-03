В Свердловской области в 2025 году на здравоохранение планируется выделить рекордные 142 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в 2025 году объем финансирования здравоохранения достигнет рекордных 142,4 млрд руб., что на 13% превышает прошлогодние показатели. Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы утвердили депутаты областного Заксобрания. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



В соответствии с новыми федеральными требованиями в программу финансирования внесены изменения. Так, например, в нее включены положения об оказании всех видов медицинской помощи ветеранам боевых действий, введен порядок предоставления санаторно-курортного лечения, и так далее. Кроме того, установлены нормативы помощи медицинским учреждениям для пациентов с хроническими заболеваниями, проведения диспансеризации, отдельных видов операций и других медицинских мероприятий. В 2025 году запланировано проведение 81,7 тыс. случаев лечения в дневном стационаре и 49 тыс. госпитализаций в круглосуточный стационар по профилю «онкология».



Норматив финансирования на душу населения составит 33 тыс. 267 руб. на человека в год, что на 15,3% превышает федеральный показатель. Территориальный норматив по обязательному медицинскому страхованию соответствует общероссийскому.



«Принятие данной программы — важный шаг в развитии региональной системы здравоохранения. Документ учитывает как федеральные требования, так и региональную специфику, что позволит обеспечить качественной медицинской помощью всех жителей Свердловской области», — отметил глава областного Минздрава Андрей Карлов.