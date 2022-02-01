Средняя стоимость домашней аптечки в РФ за год выросла на 16%

Средняя стоимость лекарств в РФ, которые входят в состав домашней аптечки, за год выросла на 16%, до 913 руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Цена на спазмолитический препарат но-шпа увеличилась на 38,5%, до 322,1 руб. за 100 таблеток по 40 мг. Активированный уголь подорожал на 31,3%, ранозаживляющая мазь левомеколь — на 12,1%. Также выросли цены на парацетамол (плюс 9,3%), нимесулид (плюс 9,6%) и ибупрофен (плюс 6,6%).
Стоимость гипотензивного эналаприла за год снизилась на 7,3%, слабительного бисакодил — на 2,3%, противоаллергического средства супрастин — на 1,9%.
Ранее стало известно, что российский фармацевтический рынок в 2022 году вырос на 12%.
УрБК, Москва, 27.03.2023. Средняя стоимость лекарств в РФ, которые входят в состав домашней аптечки, за год выросла на ...01.02.2022 Средняя стоимость малогабаритной квартиры в Челябинске достигла 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 01.02.2022. Средняя стоимость квартиры площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке жилья Челябинска за ...28.01.2022 Стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 16%
УрБК, Челябинск, 28.01.2022. Спрос на вторичное жилье (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Челябинске ...17.09.2021 Средняя цена квартиры площадью до 32 кв. метров в Челябинске составляет 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 17.09.2021. Средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке жилья Челябинска за ...13.10.2014 Цены на бензин выросли еще на 11 копеек
УрБК, Москва, 13.10.2014. За период с 6 по 10 октября цены на бензин выросли на 9-11 коп. Об этом сообщает ...