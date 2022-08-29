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Вчера, 10:42

«ММК-УГОЛЬ» заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса

УрБК, Магнитогорск, 16.04.2024. ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Кемеровской областью. Подписи под документом поставили директор компании Владимир Харченко и первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Илья Середюк, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Согласно принятым на себя обязательствам «ММК-УГОЛЬ» продолжит инвестирование в социально значимые проекты Беловского и Ленинск-Кузнецкого городских округов, а также Беловского муниципального района.

Часть инвестиций, прописанных в соглашении, будет направлена на поддержку социально значимых проектов Кузбасса. Традиционно угольщики оказывают материальную помощь общественному фонду «Шахтерская память им. В.П. Романова». В этом году ООО «ММК-УГОЛЬ» окажет помощь Кузбасскому клиническому центру охраны здоровья шахтеров им. Святой Великомученицы Варвары в городе Ленинск-Кузнецкий.

Директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко сообщил, что в прошлом году в состав общества вошло еще одно предприятие — шахта им. С.Д. Тихова, и увеличение производства расширяет возможности предприятия для социальных инвестиций в регионы присутствия.

«Все, что мы делаем — делаем для людей, для установления благоприятного социального климата на территории. Будем продолжать эту добрую традицию и дальше», — подчеркнул Владимир Харченко.

Он также отметил, что компания ежегодно выполняет в полном объеме обязательства, взятые перед правительством Кузбасса, ориентируясь на высокие стандарты социальной политики материнской компании — ПАО «ММК».
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