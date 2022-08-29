«ММК-УГОЛЬ» заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса

УрБК, Магнитогорск, 29.08.2022. В этом году в традиционном конкурсе «Кузбасс — угольное «сердце» России» в номинации ...26.08.2021 На ММК-УГОЛЬ запущена в работу новая установка по обезвоживанию концентрата
УрБК, Магнитогорск, 26.08.2021. ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «ММК») запущена в работу новая установка по ...15.06.2021 Компания «ММК-Уголь» представила свою продукцию на выставке «Уголь России и Майнинг»
УрБК, Магнитогорск, 15.06.2021. Моноконцентрат марки Ж представила компания «ММК-Уголь» на международной выставке ...23.08.2019 ММК-УГОЛЬ модернизирует шахты и обогатительную фабрику
УрБК, Магнитогорск, 23.08.2019. Сотрудники ООО «ММК-УГОЛЬ» готовятся к празднованию Дня шахтера, сообщает Управление ...15.12.2014 «Синара-Транспортные Машины» подписала соглашение о сотрудничестве с Калужской областью
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2014. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор холдинга ...