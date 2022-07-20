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Вчера, 13:22

ММК подписал соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») подписал соглашение о сотрудничестве с правительством республики Башкортостан на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании.

ММК подписал соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном
Фото Дмитрия Старкова

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

«Добрососедские отношения на протяжении многих лет способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества металлургической Магнитки и Башкортостана. Я уверен, что подписанное нами Соглашение о сотрудничестве даст новый импульс нашему взаимодействию и позволит совместными усилиями реализовать новые проекты, которые будут интересны как магнитогорцам, так и жителям, и гостям Республики Башкортостан», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, направленное на создание условий для развития туризма, рекреационных зон для массового отдыха на территории республики.

Магнитогорский металлургический комбинат и Башкортостан объединяют многолетние экономические и социальные связи. В рамках ранее достигнутых договоренностей ММК занимался развитием территорий, на которых силами компании были построены горнолыжные центры, базы отдыха и детские лагеря комбината.

Отметим, что в феврале 2025 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан был включен проект ПАО «ММК» о строительстве гостевого комплекса «Эко-деревня-2».
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