ММК подписал соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и ПАО «Ростелеком» на площадке ...20.07.2022 Председателю совета директоров ММК вручили высшую награду республики Башкортостан
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...27.05.2015 УБРиР подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Удмуртской Республики
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. Уральский банк реконструкции и развития подписали соглашение о сотрудничестве с ...05.07.2013 Минпром Башкирии и Свердловской области подпишут соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2013. Соглашение о сотрудничестве между министерством промышленности и инновационной политики ...22.11.2010 Средства бюджета Республики Башкортостан будут размещены в ОАО «МДМ Банк»
УрБК, Уфа, 22.11.2010. ОАО «МДМ Банк» и министерство финансов Республики Башкортостан заключили генеральное соглашение ...