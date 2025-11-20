Годовой рост потребительских цен в России за неделю снизился до 5,08%

УрБК, Москва, 20.11.2025. Годовая инфляция в России с 11 по 17 ноября 2025 года замедлилась с 8,09% до 5,08%. Это следует из данных Росстата.

В сегменте продовольственных товаров за отчетный период зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию (на 1,9%), в том числе на огурцы (на 7,2%), помидоры (на 2,7%), картофель (на 1,7%), капусту белокочанную (на 1,4%). В то же время снизились цены на сахар-песок (на 0,4%), муку пшеничную (на 0,3%), масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и пшено (на 0,2%), свинину, мясо кур, макаронные изделия и рис (на 0,1%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего за неделю подорожали лекарства левомеколь и лизобакт (на 0,3%), нимесулид и ренгалин (на 0,2%), отечественный анальгин метамизол натрия (на 0,1%).

Также, согласно данным Росстата, с 11 по 17 ноября на 0,4% увеличилась стоимость проезда в троллейбусе.