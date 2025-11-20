ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202512:52

Годовой рост потребительских цен в России за неделю снизился до 5,08%

УрБК, Москва, 20.11.2025. Годовая инфляция в России с 11 по 17 ноября 2025 года замедлилась с 8,09% до 5,08%. Это следует из данных Росстата.

В сегменте продовольственных товаров за отчетный период зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию (на 1,9%), в том числе на огурцы (на 7,2%), помидоры (на 2,7%), картофель (на 1,7%), капусту белокочанную (на 1,4%). В то же время снизились цены на сахар-песок (на 0,4%), муку пшеничную (на 0,3%), масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и пшено (на 0,2%), свинину, мясо кур, макаронные изделия и рис (на 0,1%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего за неделю подорожали лекарства левомеколь и лизобакт (на 0,3%), нимесулид и ренгалин (на 0,2%), отечественный анальгин метамизол натрия (на 0,1%).

Также, согласно данным Росстата, с 11 по 17 ноября на 0,4% увеличилась стоимость проезда в троллейбусе.

Распечатать
Похожие новости
16 июня 202212:53

В России за неделю потребительские цены снизились на 0,14%

УрБК, Москва, 16.06.2022. В период с 4 по 10 июня потребительские цены в России снизились на 0,14%. При этом с начала года их рост составил 11,64%. Об этом сообщает Росстат. За последнюю неделю цены снизились на сахарный песок (на 1,4%), молоко стерилизованное (на 0,9%), яйца куриные (на 0,8%), свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай черный (на 0,5%), вермишель (на 0,3%), колбасы вареные, рыбу мороженую, масло подсолнечное, водку (на 0,2%), говядину, мясо кур, пшено (на 0,1%). При этом выросли цены на маргарин (на 0,9%), колбасы полукопченые и варено-копченые (на 0,7%), рис (на
31 октября 201112:53

С начала 2011 года цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2011. В Свердловской области с начала года (в сентябре 2011 г. к уровню декабря 2010 г.) потребительские цены на товары и услуги, оказываемые населению, повысились на 4,9% (в сентябре 2010 г. к уровню декабря 2009 г. — на 6,8%). Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Продовольственные товары подорожали на 2,3%, в том числе продукты питания — на 2%, алкогольные напитки — на 4,5%. Рост цен зарегистрирован на рыбу и морепродукты пищевые (на 11,5%), макаронные изделия, пшеничную муку, кондитерские
24 февраля 202212:53

Годовая инфляция в России ускорилась до 8,84%

УрБК, Москва, 24.02.2022. В период с 12 по 18 февраля инфляция в России ускорилась до 0,24%. Неделей ранее рост составил 0,13%. При этом годовые показатели достигли 8,84%, сообщает Росстат. Из продовольственных товаров в России сливочное масло в среднем выросло в цене на 0,7%, гречневая крупа — на 0,5%, сахар — на 0,4%, плодовоощная продукция — на 1,2%. При этом цены на пшено снизились на 0,4%, на свинину — 0,2%, куриное мясо и пшеничную муку — на 0,1%. Из медикаментов цены выросли на эргоферон (1,1%), ренгалин (0,5%), анальгин (0,4%), корвалол (0,4%), поливитамины (0,4%), левомеколь (0,3%),
31 июля 202512:53

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

УРБК, Москва, 31.07.2025. В России вторую неделю подряд наблюдается сезонная дефляция. Индекс цен в целом снижется на 0,05%. При этом всего с начала года цены выросли на 4,51%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. Падение среднего индекса цен стало возможным за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Так, цены на нее снизились на неделю на 4,1% после 3,5% неделей ранее. Свекла подешевела на 10%, картофель — на 9,7%, капуста — на 7,4%, морковь — на 6,5%, лук — на 5,2%, помидоры — на 5%, бананы — на 2%, огурцы — на 1,7%. Выросли цены на яблоки, на 0,1%. Среди продуктов (за
28 января 202012:53

Годовая инфляция в УрФО в 2019 году снизилась до 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2020. По итогам 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) снизилась до 3,1% против с 3,3% в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. «Основной причиной замедления инфляции в УрФО в декабре по-прежнему было увеличение предложения в основных сегментах продовольственных рынков (тепличной овощной продукции, мяса, яиц). При этом в сегменте непродовольственных товаров отмечалось снижение темпов прироста цен на автомобили из-за уменьшения спроса и укрепления рубля. Эти же факторы привели к замедлению роста цен на