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27.03.2023

В Екатеринбурге каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых граждан

УрБК, Екатеринбург 27.03.2023. В Екатеринбурге каждая пятая компания обращается к самозанятым гражданам для выполнения различных работ и предоставления услуг. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Наиболее активно с самозанятыми сотрудничают представители малого и среднего бизнеса (в этом сегменте доля составляет 28%).

Чаще всего екатеринбургские работодатели пользуются услугами проектировщиков, программистов, маркетологов, дизайнеров и водителей.

Среди компаний различных сфер деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (38%), строительные организации (26%) и IT-компании (21%).

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