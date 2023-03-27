В Екатеринбурге каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых граждан

УрБК, Екатеринбург 27.03.2023. В Екатеринбурге каждая пятая компания обращается к самозанятым гражданам для выполнения различных работ и предоставления услуг. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.



Наиболее активно с самозанятыми сотрудничают представители малого и среднего бизнеса (в этом сегменте доля составляет 28%).



Чаще всего екатеринбургские работодатели пользуются услугами проектировщиков, программистов, маркетологов, дизайнеров и водителей.



Среди компаний различных сфер деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (38%), строительные организации (26%) и IT-компании (21%).