В Екатеринбурге каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых граждан

УрБК, Екатеринбург 27.03.2023. В Екатеринбурге каждая пятая компания обращается к самозанятым гражданам для выполнения различных работ и предоставления услуг. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Наиболее активно с самозанятыми сотрудничают представители малого и среднего бизнеса (в этом сегменте доля составляет 28%).
Чаще всего екатеринбургские работодатели пользуются услугами проектировщиков, программистов, маркетологов, дизайнеров и водителей.
Среди компаний различных сфер деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (38%), строительные организации (26%) и IT-компании (21%).
УрБК, Москва, 22.06.2020. Лишь 48% россиян считают, что свои сбережения лучше всего хранить в российской валюте. Об ...08.11.2019 Почти 20% свердловских работодателей не нанимают сотрудников без опыта работы
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Специалистов без опыта работы нанимают 83% екатеринбургских компаний. Кандидатов чаще ...30.10.2017 В Свердловской области зафиксировали дефицит машинистов и инженеров
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Свердловской области каждая десятая вакансия нацелена на поиск работников ...14.07.2017 Госдума закрепила определение и статус самозанятых граждан
УрБК, Москва, 14.07.2017. Госдума РФ приняла поправки в Гражданский кодекс, которые определяют правовой статус ...25.07.2014 90% россиян не пользуются услугами ломбардов
УрБК, Москва, 25.07.2014. Каждый десятый россиянин пользуется услугами ломбардов. Об этом свидетельствуют данные ...