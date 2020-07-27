Количество операторов техобслуживания в России за полгода выросло на 6%

УрБК, Москва, 27.03.2023. За последние полгода количество операторов техобслуживания (ТО) в России увеличилась на 6%, до 3 тыс. 561. Это может быть связано с удорожанием данной услуги, сообщает «Прайм».



«Сегодня количество операторов ТО, имеющих аккредитацию, 3 тыс. 561, количество пунктов ТО — 4 тыс. 106. Некоторые операторы имеют по несколько пунктов ТО», — сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.



В конце сентября в стране насчитывалось 3 тыс. 370 операторов ТО и 3 тыс. 809 пунктов ТО.



Сергей Ефремов добавил, что с 2023 года стоимость ТО в среднем выросла до 930 руб. Именно удорожание услуги, по его мнению, стимулирует предпринимателей заниматься этим бизнесом.