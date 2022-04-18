Страховщики попросили правительство России разрешить ремонт автомобилей б/у комплектующими

Ремонт автомобилей по ОСАГО становится менее доступным ...12.04.2022 Выплаты по ОСАГО могут перестать покрывать ремонт попавших в аварию автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Рост стоимости автомобилей и запчастей к ним может сделать бессмысленными текущие ...07.02.2019 РСА предложил оценивать ущерб после ДТП по актуальным справочникам цен на автозапчасти
УрБК, Москва, 07.02.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает определять размер ущерба автомобилю, ...06.02.2017 Страховщиков обяжут использовать при ремонте по ОСАГО только новые запчасти
УрБК, Москва, 06.02.2017. Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти ...26.03.2009 ООО «Страховая компания «Уверен.ру»: Существующие выплаты по ОСАГО не покрывают реальных расходов автовладельца на ремонт при аварии
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2009. «Выплаты, получаемые по ОСАГО, не соответствуют реальным расходам автовладельца на ...