Страховщики попросили правительство России разрешить ремонт автомобилей б/у комплектующими

УрБК, Москва, 18.09.2025. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил правительству разрешить использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобилей по ОСАГО. Как сообщает «Интерфакс», это предложение направлено на то, чтобы автовладельцы могли легче и дешевле ремонтировать свои машины после аварии.



Сейчас по закону ремонт должен проводиться только новыми запчастями. Однако страховые компании считают, что это ограничение мешает им выплачивать деньги на ремонт. Поэтому они предлагают разрешить использовать годные б/у запчасти, чтобы ремонт стал доступнее.



Представители РСА утверждают, что использование бывших в употреблении запчастей не снизит безопасность автомобиля. Они также говорят, что многие автовладельцы после получения денег на ремонт все равно обращаются в СТО (станции технического обслуживания), где часто используют б/у детали. А для праворульных автомобилей замена повреждённых деталей на новые вообще невозможна, так как их давно нет в стране.



Для того чтобы разрешить использование б/у запчастей, нужно будет внести изменения в закон об ОСАГО. РСА уже подготовил дополнительные материалы и статистику, которые показывают, что это предложение будет полезно как автовладельцам, так и авторемонтным предприятиям.