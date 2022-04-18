УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:50

Страховщики попросили правительство России разрешить ремонт автомобилей б/у комплектующими

УрБК, Москва, 18.09.2025. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил правительству разрешить использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобилей по ОСАГО. Как сообщает «Интерфакс», это предложение направлено на то, чтобы автовладельцы могли легче и дешевле ремонтировать свои машины после аварии.

Сейчас по закону ремонт должен проводиться только новыми запчастями. Однако страховые компании считают, что это ограничение мешает им выплачивать деньги на ремонт. Поэтому они предлагают разрешить использовать годные б/у запчасти, чтобы ремонт стал доступнее.

Представители РСА утверждают, что использование бывших в употреблении запчастей не снизит безопасность автомобиля. Они также говорят, что многие автовладельцы после получения денег на ремонт все равно обращаются в СТО (станции технического обслуживания), где часто используют б/у детали. А для праворульных автомобилей замена повреждённых деталей на новые вообще невозможна, так как их давно нет в стране.

Для того чтобы разрешить использование б/у запчастей, нужно будет внести изменения в закон об ОСАГО. РСА уже подготовил дополнительные материалы и статистику, которые показывают, что это предложение будет полезно как автовладельцам, так и авторемонтным предприятиям.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2022 ОСАГО ищет альтернативы

Ремонт автомобилей по ОСАГО становится менее доступным ...

12.04.2022 Выплаты по ОСАГО могут перестать покрывать ремонт попавших в аварию автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Рост стоимости автомобилей и запчастей к ним может сделать бессмысленными текущие ...

07.02.2019 РСА предложил оценивать ущерб после ДТП по актуальным справочникам цен на автозапчасти

УрБК, Москва, 07.02.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает определять размер ущерба автомобилю, ...

06.02.2017 Страховщиков обяжут использовать при ремонте по ОСАГО только новые запчасти

УрБК, Москва, 06.02.2017. Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти ...

26.03.2009 ООО «Страховая компания «Уверен.ру»: Существующие выплаты по ОСАГО не покрывают реальных расходов автовладельца на ремонт при аварии

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2009. «Выплаты, получаемые по ОСАГО, не соответствуют реальным расходам автовладельца на ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.