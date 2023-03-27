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27.03.2023

Власти Екатеринбурга расширили перечень муниципальных объектов для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбурге будет расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Поручение об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В новую версию документа было включено еще семь нежилых помещений для предоставления их в аренду бизнесменам Екатеринбурга. Три из них находятся в Железнодорожном районе, два — в Чкаловском, и еще по одному — в Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства может осуществляться разными методами, в том числе в виде передачи во владение или пользование государственного или муниципального имущества на льготных условиях.

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