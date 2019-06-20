В России уровень проблемной задолженности по кредитам может составлять около 700 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.03.2023. В российском банковском секторе уровень проблемной задолженности по кредитам может составлять около 700 млрд руб. Это примерно 6% капитала сектора. Об этом сообщается в исследовании агентства «Эксперт РА».
Аналитики отмечают, что произошедшие в 2022 году шоки в экономике привели к необходимости реструктуризации части займов. Крупные компании пользовались этой возможностью значительно чаще, чем в пандемийный 2020 год. В результате основной объем реструктуризаций пришелся именно на них, достигнув 20% объема от их задолженности.
Эксперты также допускают, что в 2023 году доля просроченной задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса может оказаться ниже, чем аналогичный показатель для крупного.
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