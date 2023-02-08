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Культурный центр «Эрмитаж-Урал» представит лекцию о периоде правления императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл V — обладатель 27 корон». Сотрудник научно-просветительского отдела Татьяна Помазуева познакомит посетителей с ключевыми моментами истории Европы XVI века через призму правления императора Священной Римской империи, сообщает пресс-служба музея.

«Есть люди определенной эпохи, а есть эпохи, воплощающиеся в людях». Эти слова как нельзя лучше характеризуют Карла V Габсбурга. На лекции мы познакомимся с ключевыми моментами истории Европы XVI века, драматичными страницами биографии императора Священной Римской империи и короля Испании, поговорим о 27 коронах, семье и внебрачных детях», — говорится в сообщении.

Также во время лекции посетители смогут познакомиться с произведениями художников и скульпторов, которые посвящены этому правителю. В том числе — с находящимися в постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» портретом кисти Тициана и бронзовой скульптурой императора авторства Леоне Леони.

Лекция пройдет 23 марта в 18.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11.

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