Банк «Хоум кредит» исключен из списка значимых платежных организаций ЦБ

УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк «Хоум кредит» больше не входит в реестр значимых организаций на рынке платежных услуг, который составляет Банк России. Сейчас в нем указаны 22 банка.



Правила включения в этот список были утверждены 6 ноября 2014 года. Чтобы попасть в него, банк должен иметь минимум 2% долю объема операций с использованием расчетных и кредитных карт, в банкоматах и платежных терминалах, в переводах электронных денежных средств и так далее. Реестр обновляется ежегодно до 1 апреля.