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Сегодня, 12:03

Банк «Хоум кредит» исключен из списка значимых платежных организаций ЦБ

УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк «Хоум кредит» больше не входит в реестр значимых организаций на рынке платежных услуг, который составляет Банк России. Сейчас в нем указаны 22 банка.

Правила включения в этот список были утверждены 6 ноября 2014 года. Чтобы попасть в него, банк должен иметь минимум 2% долю объема операций с использованием расчетных и кредитных карт, в банкоматах и платежных терминалах, в переводах электронных денежных средств и так далее. Реестр обновляется ежегодно до 1 апреля.

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