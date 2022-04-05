Банк «Хоум кредит» исключен из списка значимых платежных организаций ЦБ

Банк «Хоум кредит» больше не входит в реестр значимых организаций на рынке платежных услуг, который составляет Банк России. Сейчас в нем указаны 22 банка.
Правила включения в этот список были утверждены 6 ноября 2014 года. Чтобы попасть в него, банк должен иметь минимум 2% долю объема операций с использованием расчетных и кредитных карт, в банкоматах и платежных терминалах, в переводах электронных денежных средств и так далее. Реестр обновляется ежегодно до 1 апреля.
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