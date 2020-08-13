Специалисты ЕВРАЗ НТМК оценили качество системы менеджмента на ММК-МЕТИЗ

УрБК, Магнитогорск, 23.03.2023. Специалисты АО «ЕВРАЗ НТМК» провели аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям ISO 9001:2015 с целью подтверждения статуса предприятия как надежного поставщика продукции стальных канатов и дальнейшего развития конструктивных отношений между предприятиями.
Как сообщает пресс-служба предприятия, по результатам аудита специалистами АО «ЕВРАЗ НТМК» дана высокая оценка степени подготовки и проведения ОАО «ММК-МЕТИЗ» аудита и функционированию системы менеджмента качества.
Отмечается, что канатное производство — одно из важнейших в ОАО «ММК-МЕТИЗ». Завод выпускает канаты с цинковым покрытием и без покрытия для многих отраслей народного хозяйства: строительства, транспорта, горно- и нефтегазодобывающей промышленности, судостроения.
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