На ММК приняли обновленную политику в области качества

УрБК, Магнитогорск, 14.02.2023. Согласно приказу генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева на комбинате утверждена новая редакция политики в области качества.



Документ регулярно пересматривается, чтобы максимально соответствовать требованиям времени, и определяет основные принципы и цели предприятия, базирующиеся на устойчивом развитии и создании ценности для всех заинтересованных сторон путем достижения наилучших результатов на всех направлениях деятельности.



Как сообщает пресс-служба предприятия, представители ММК рассматривают документ как основу своего дальнейшего развития в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, акционеров, работников, поставщиков, партнеров и других заинтересованных сторон.



«Главной целью ПАО «ММК» в области качества является разработка и выпуск высококачественной, конкурентоспособной металлопродукции, полностью удовлетворяющей требования, запросы и ожидания российских и зарубежных потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение компании. При этом компания ориентируется на систему менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответствующую требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 58139, ГОСТ РВ 0015-002», — говорится в сообщении.



Для достижения поставленных целей ММК занимается развитием эффективной системы отбора и развития поставщиков, повышением качества менеджмента, вовлечением каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения качества выпускаемой продукции; планированием качества продукции на этапе ее разработки за счет внедрения современных методов, технических средств проектирования и прогрессивных технологий; обеспечением контроля и постоянного улучшения системы менеджмента качества в компании и организациях Группы ПАО «ММК».



Для выполнения поставленных задач и достижения главной цели каждый работник ПАО «ММК» — от рядового сотрудника до генерального директора — принимает на себя ответственность и обязательства по обеспечению качества выпускаемой металлопродукции и реализации политики в области качества.