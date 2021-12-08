Синтетические канаты из разных материалов — сравнение характеристик

Синтетические канаты широко востребованы при подъеме разнообразных грузов. Их также активно используют в судоходстве и рыболовстве, применяют в сферах ЖКХ, строительства, промышленности, сельского хозяйства и многих других отраслях.

При этом синтетические канаты изготавливаются из множества материалов. Самые популярные – полиамид, полистил и полипропилен. Материал обуславливает физические свойства изделий. Так полиамидный канат характеризует наибольшая температура плавления в сравнении с полистиловыми и полипропиленовыми моделями. Рассмотрим их физические характеристики и обозначим сферу применения изделий из разных материалов.

В чем разница между канатами из полиамида, полистила и полипропилена

Материал изготовления – ключевой критерий выбора грузоподъемного каната. При идентичном количестве прядей и одинаковой толщине изделия из полиамида, полипропилена и полистила имеют разные физические характеристики. Рассмотрим ключевые и сравним синтетические тросы из разных материалов.

Полиамидный канат

Изготавливается из светостабилизированного капрона повышенной прочности. Способен выдерживать ударные нагрузки. Характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью к износу. Применяется при комплектации грузоподъемного оборудования и инженерных систем, востребован в судоходстве и в строительной сфере.

Главные характеристики материала:

— обладает удельным весом 1.14 г/см3;

— плавится при температуре 2150 С;

— способен к поглощению влаги;

— имеет низкую стойкость к кислотным средам;

— устойчив к износу и ударным нагрузкам.

Стандартно полиамидные канаты имеют ровный белый цвет, однако могут проходить процедуру окрашивания. Производство изделий регламентировано требованиями ГОСТ.

Полистиловый канат

Полистил представляет собой материал повышенной прочности, который на 3/4 состоит из полипропилена и на 1/4 из полиэтилена высокого давления. Может применяться при производстве грузоподъемного оборудования для разных сфер, но чаще используется в судоходстве и рыболовстве. Обладает повышенной прочностью, стойкостью к истиранию и воздействию ультрафиолета.

Главные характеристики материала:

— обладает удельным весом 0.93 г/см3;

— плавится при температуре 1500 С;

— не поглощает влагу;

— обладает стойкостью к химической агрессии;

— отличается прочностью и стойкостью к истиранию.

Полистиловые канаты производятся в широком диапазоне диаметров. Они также могут иметь разные цвета. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Полипропиленовый канат

Универсальное решение для судоходства, рыболовства, строительства и других сфер. Стоит относительно недорого, обладает высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и воздействию ультрафиолета.

Главные характеристики материала:

— обладает удельным весом 0.91 г/см3;

— плавится при температуре 1700 С;

— не поглощает влагу;

— устойчив к химической агрессии;

— имеет отличные изоляционные свойства.

Канат не тонет в воде. Изготавливается из светостабилизированного полипропилена, отличается повышенной надежностью и долговечностью. Универсален в эксплуатации.