УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:21

ММК-МЕТИЗ разрабатывает новую продукцию для грузоподъемного оборудования

УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» в рамках выполнения программы по импортозамещению и расширению сортамента выпускаемой продукции ведутся работы по выпуску нового для предприятия вида продукции — многопрядного каната диаметром 10-15 мм для мостовых кранов и другого грузоподъемного оборудования.

Как сообщает управление информации и общественных связей компании, данная технология каната разработана специалистами технологического центра предприятия. Опытная партия уже изготовлена в производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Канат состоит из десяти наружных прядей, которые свиваются вокруг сердечника. Свивка сердечника и самого каната происходит за одну операцию, которая, по словам специалистов, исключает производство металлического сердечника на отдельной канатной машине.

Отмечается, что конструкция каната и особенности производства обеспечивают его гибкость, а также высокое разрывное усилие и конструктивную плотность.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.11.2022 «ММК-МЕТИЗ» завершил работы по сертификации семипроволочных стабилизированных канатов

УрБК, Магнитогорск, 30.11.2022. ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершило работы по сертификации стальных арматурных семипроволочных ...

23.09.2022 Специалисты ММК-МЕТИЗ поделились с участниками конференции «Проволока — крепеж» перспективами развития производства стальных канатов

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2022. В ходе 11-й Общероссийской конференции «Проволока — крепеж» ОАО «ММК-МЕТИЗ» поделилось ...

23.09.2020 На «ММК-МЕТИЗ» освоили производство для морского промышленного рыболовства

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2020. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» освоено производство ...

06.08.2020 На «ММК-МЕТИЗ» освоили производство стальных канатов для пассажирских лифтов

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2020. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» освоено производство ...

10.10.2019 «ММК-МЕТИЗ» продолжает реализацию инвестпрограммы с общим бюджетом 5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 10.10.2019. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу компаний ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (383)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18