ММК-МЕТИЗ разрабатывает новую продукцию для грузоподъемного оборудования

УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» в рамках выполнения программы по импортозамещению и расширению сортамента выпускаемой продукции ведутся работы по выпуску нового для предприятия вида продукции — многопрядного каната диаметром 10-15 мм для мостовых кранов и другого грузоподъемного оборудования.



Как сообщает управление информации и общественных связей компании, данная технология каната разработана специалистами технологического центра предприятия. Опытная партия уже изготовлена в производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ».



Канат состоит из десяти наружных прядей, которые свиваются вокруг сердечника. Свивка сердечника и самого каната происходит за одну операцию, которая, по словам специалистов, исключает производство металлического сердечника на отдельной канатной машине.



Отмечается, что конструкция каната и особенности производства обеспечивают его гибкость, а также высокое разрывное усилие и конструктивную плотность.