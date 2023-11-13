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13.11.2023

Золото и серебро для ММК

Золото и серебро для ММКНа 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2023» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» получил золотую и серебряную награды. ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК», входит в группу ММК) было награждено серебряной медалью.

Так, золотой медали было удостоено освоенное магнитогорскими метизниками производство углеродистой ультравысокопрочной проволоки с цинк-алюминиевым покрытием. Прочностные свойства данной проволоки на 35% выше по сравнению со стандартной. Она обладает барьерной защитой от коррозии, стойкостью к сложным метеоусловиям, что позволяет увеличить несущую способность и срок службы сталеалюминиевых проводов и снизить металлоемкость конструкций ЛЭП.

Серебряной медалью отмечен стальной канат конструкции 10х19S-PWRC с разрывным усилием, превышающим на 15% разрывное усилие стандартного каната с металлическим сердечником. Новый вид продукции разработан в рамках реализации программы по импортозамещению канатов для тяжелых мостовых кранов.

ООО «МРК» представило на выставке свои разработки и возможности как одного из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей российской промышленности. По итогам форума ООО «МРК» было награждено серебряной медалью за разработку технологии и освоение производства крупногабаритных отливок ответственного назначения для атомной промышленности, изготовленных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Кроме этого, на конкурсе «Главное событие года в металлургии России», который состоялся в рамках выставки, судьи высоко оценили инвестпроект ММК по реализации первой очереди проекта комплексной реконструкции коксохимического производства.

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, получив награду от министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, отметил, что реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта вместе с другими природоохранными мероприятиями комбината позволит кардинально снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и выполнить задачи в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Модернизация коксохимического производства включает строительство современной, экологичной коксовой батареи, состоящей из четырех блоков, которая заменит пять действующих. Ее производительность составит 2,5 млн т. сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребности компании в коксе. С выходом батареи на полную мощность валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ сократятся в год на 11,35 тыс. т.», — рассказал Сергей Ушаков.

Отметим, что ежегодный конкурс среди отечественных компаний, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции, проводится на «Металл-Экспо» с целью поощрения и популяризации российских производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию современное оборудование и технологии.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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