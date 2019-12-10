Центр сертификации «МОС РСТ»: ваш партнер по сертификации и обеспечению соответствия требованиям безопасности в Москве

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» улучшает условия труда и повышает уровень ...

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. ООО «ФОРЭС» проведет специальную оценку условий труда (СОУТ) на производстве в 2020 ...

Компания «ФОРЭС» проведет специальную оценку условий труда в 2020 году

На ММК сократилось число рабочих мест с вредными и опасными факторами

УрБК, Магнитогорск, 31.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2016 году выделил на реализацию ...