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Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 405 рабочих и 185 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Сегодня для уборки Екатеринбурга задействовали 405 работников коммунальных служб и 185 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшие сутки на дорогах города трудились 477 рабочих и 267 единиц спецтехники. Было вывезено более 356 т снега, 226 т грязи и 37 т мусора.

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