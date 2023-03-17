Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 405 рабочих и 185 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Сегодня для уборки Екатеринбурга задействовали 405 работников коммунальных служб и 185 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В прошедшие сутки на дорогах города трудились 477 рабочих и 267 единиц спецтехники. Было вывезено более 356 т снега, 226 т грязи и 37 т мусора.

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