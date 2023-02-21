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Годовая инфляция в Челябинской области в феврале ускорилась до 10,2%

УрБК, Челябинск, 22.03.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в феврале 2023 года составила 10,2% после 10% в январе. Это связано с повышенным спросом на зарубежный туризм и авиаперелеты, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

В частности, авиабилеты в регионе подорожали по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за увеличения экономической активности бизнеса и мобильности жителей Южного Урала. Также ускорился годовой рост цен на туристические поездки в Турцию и ОАЭ из-за ослабления рубля и повышенного спроса на путевки в условиях небольшого выбора вариантов для заграничного отдыха.

Что касается продовольствия, в этом сегменте годовой рост цен, наоборот, замедлился. Так, меньше дорожало молоко, кисломолочные продукты, творог и йогурт. Причиной этого стало расширение предложения продукции: в регионе модернизируют и наращивают мощности по производству молока.

Помимо этого, в феврале в регионе фиксировалось замедление годового роста цен на электротовары, бытовую технику, ноутбуки и смартфоны. Это объясняется тем, что на Южном Урале постепенно восстанавливаются цепочки поставки импортных товаров.

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