Годовая инфляция в Челябинской области в феврале ускорилась до 10,2%

УрБК, Челябинск, 22.03.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в феврале 2023 года составила 10,2% после 10% в январе. Это связано с повышенным спросом на зарубежный туризм и авиаперелеты, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.



В частности, авиабилеты в регионе подорожали по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за увеличения экономической активности бизнеса и мобильности жителей Южного Урала. Также ускорился годовой рост цен на туристические поездки в Турцию и ОАЭ из-за ослабления рубля и повышенного спроса на путевки в условиях небольшого выбора вариантов для заграничного отдыха.



Что касается продовольствия, в этом сегменте годовой рост цен, наоборот, замедлился. Так, меньше дорожало молоко, кисломолочные продукты, творог и йогурт. Причиной этого стало расширение предложения продукции: в регионе модернизируют и наращивают мощности по производству молока.



Помимо этого, в феврале в регионе фиксировалось замедление годового роста цен на электротовары, бытовую технику, ноутбуки и смартфоны. Это объясняется тем, что на Южном Урале постепенно восстанавливаются цепочки поставки импортных товаров.