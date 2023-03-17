На Южном Урале валовой объем производства молока за год вырос на 1,5%

УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинской области в январе-феврале 2023 года валовой объем производства молока превысил 27 тыс. т. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России со ссылкой на мартовский доклад регулятора «Региональная экономика».
Причиной увеличения объемов стало появление новых молочных комплексов. Расширению производства способствовала поддержка сельскохозяйственных предприятий со стороны областного и федерального бюджетов.
В докладе отмечается, что в текущем году рост объемов производства молока на Урале продолжится. Так, на Южном Урале в январе этого года производство молока уже увеличилось на 3,4% по отношению к декабрю предыдущего года. Кроме того, к началу февраля этого года у животноводов почти на 60% выросла обеспеченность скота кормами.
Также в докладе говорится о способах решения текущих проблем с обеспеченностью импортными ингредиентами, в частности с заквасками. В частности, переработчики молока меняют поставщиков, пользуются возможностями параллельного импорта и создают запасы, соблюдая технологические стандарты хранения.
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