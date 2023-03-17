УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:25

На Южном Урале валовой объем производства молока за год вырос на 1,5%

УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинской области в январе-феврале 2023 года валовой объем производства молока превысил 27 тыс. т. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России со ссылкой на мартовский доклад регулятора «Региональная экономика».

Причиной увеличения объемов стало появление новых молочных комплексов. Расширению производства способствовала поддержка сельскохозяйственных предприятий со стороны областного и федерального бюджетов.

В докладе отмечается, что в текущем году рост объемов производства молока на Урале продолжится. Так, на Южном Урале в январе этого года производство молока уже увеличилось на 3,4% по отношению к декабрю предыдущего года. Кроме того, к началу февраля этого года у животноводов почти на 60% выросла обеспеченность скота кормами.

Также в докладе говорится о способах решения текущих проблем с обеспеченностью импортными ингредиентами, в частности с заквасками. В частности, переработчики молока меняют поставщиков, пользуются возможностями параллельного импорта и создают запасы, соблюдая технологические стандарты хранения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

20.08.2021 В Свердловской области производство молока в январе-июле снизилось на 1,1%

В январе-июле 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 469,4 тыс. т молока, что на 1,1% ...

20.08.2021 В Свердловской области производство молока в январе-июле сократилось на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. В январе-июле 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

22.04.2019 В Свердловской области снизилось производство мяса и яиц

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. В Свердловской области в январе и феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом ...

29.05.2012 В 2012 году производство молока в Свердловской области продолжает расти

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2012. Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в Свердловской области ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (439)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18