В Екатеринбурге за 2022 год рассмотрено более 14 тыс. протоколов об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. За 2022 год административные комиссии районов Екатеринбурга рассмотрели 14 тыс. 239 протоколов о нарушениях. По всем им были вынесены постановления. При этом в 2021 году комиссии получили 8 тыс. 525 дел, сообщает пресс-служба администрации города.



Самыми распространенными нарушениями стали размещение транспортных средств на газонах (6 тыс. 185), неуплата за платную парковку (5 тыс. 993), розничная торговля вне отведенных для этого мест (794). Сумма взысканий в минувшем году превысила 20 млн 171 тыс. руб.



Рост показателей связан с более активным применением специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, а также работающих в автоматическом режиме.