В I полугодии 2023 года свердловские суды рассмотрели почти 60 тыс. дел об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года в свердловских судах было рассмотрено 59 тыс. 901 дело об административных правонарушениях. Это на 12,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного суда.



Всего административные наказания были назначены 53 тыс. 791 человеку, в отношении 1 тыс. 708 человек производство было прекращено. 2 тыс. 737 протоколов об административных правонарушениях были возвращены для устранения недостатков, еще 1 тыс. 665 дел были переданы в другие подведомства.



Районные и городские суды за I полугодие 2023 года рассмотрели 4 тыс. 659 дел об административных правонарушениях. Это почти в три раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.