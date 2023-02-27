В I полугодии 2023 года свердловские суды рассмотрели почти 60 тыс. дел об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года специалисты районных и городских судов Среднего Урала ...27.02.2023 Свердловские суды за 2022 год рассмотрели более 1,37 млн дел
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские суды и мировые судьи Свердловской области рассмотрели ...27.07.2017 За полгода свердловские судьи решили выдворить из России почти 1,2 тыс. иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. За I полугодие 2017 года районные суды и мировые судьи Свердловской области приняли ...13.07.2012 С начала года Екатеринбургская таможня возбудила 219 дел об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2012. В этом году Екатеринбургская таможня возбудила в 2 раза меньше дел об административных ...20.04.2010 За I квартал 2010 года Екатеринбургской таможней возбуждено 144 дела об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2010. За I квартал 2010 года Екатеринбургской таможней возбуждено 144 дела об ...