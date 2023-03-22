Административные комиссии за год оштрафовали екатеринбуржцев на 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Районные административные комиссии Екатеринбурга за 2024 год вынесли 5,7 тыс. постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 23,4 млн руб., сообщает департамент информполитики города.



На данный момент в муниципальный и региональный бюджеты уже поступило 18,3 млн руб.



«Наиболее распространенными нарушениями в этом году стали: размещение транспортных средств на газонах — 5 907 (79 %), розничная торговля вне отведенных для этого мест — 552 (7,4 %), самовольное размещение объявлений — 495 (6,6 %), нарушение порядка проведения земляных, ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий — 178 (2,4 %) и другие», — говорится в сообщении.



В минувшем году районные административные комиссии провели 468 заседаний.



Стоит отметить, что административные комиссии играют ключевую роль в поддержании порядка в городе, обеспечивая наказание нарушителей и пополнение городского бюджета. В Екатеринбурге функционируют восемь таких комиссий, соответствующих количеству районов мегаполиса, а их работа находится под контролем главы города Алексея Орлова.