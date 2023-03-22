Административные комиссии за год оштрафовали екатеринбуржцев на 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. За 2022 год административные комиссии районов Екатеринбурга рассмотрели 14 тыс. 239 ...22.07.2016 Административные комиссии Екатеринбурга за полгода оштрафовали нарушителей на 22,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Административные комиссии Екатеринбурга за 6 месяцев 2016 года наложили на нарушителей ...08.04.2016 Административные комиссии Екатеринбурга с начала года выписали штрафов на 8,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. Административные комиссии Екатеринбурга в I квартале 2016 года наложили 1 тыс. 56 ...16.04.2015 В Екатеринбурге за парковку автомобилей на газонах было наложено штрафов на полмиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2015. В I квартале 2015 года административные комиссии Екатеринбурга рассмотрели 456 ...30.07.2014 Административные комиссии Екатеринбурга наложили штрафов на сумму почти 26 млн рублей за нарушения правил благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. Административные комиссии Екатеринбурга в первом квартале 2014 года рассмотрели 2 тыс. ...