В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится премьера документального фильма «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится премьерный показ документального фильма «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева». Фильм подготовлен специально для одноименной выставки и посвящен авторам живописных работ, сообщает пресс-служба музея.



В основу документальной ленты легла серия видео-интервью с Павлом Ходаевым, Алексеем Назаровым (сыном Михаила Назарова), художником Николаем Пахомовым, искусствоведами Светланой Игнатенко и Натальей Козловой, а также другими участниками башкирской и южноуральской художественной жизни.



«Герои фильма делятся своими воспоминаниями о непростых отношениях между официальной и неофициальной сферами культуры, способах проникновения знаний об искусстве модернизма сквозь «железный занавес», русском художественном авангарде и знаковых выставках эпохи. В фильме использованы многочисленные материалы из частных архивов, некоторые из них будут представлены впервые», — говорится в сообщении пресс-службы.



Премьерный показ фильма «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева» состоится после экспресс-экскурсии по выставке. Свой комментарий к фильму представит куратор выставки Ирина Ризнычок, которая расскажет о проекте и истории его подготовки.



Начало показа — 22 марта в 18.00 в Большом выставочном зале, вход через центр «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11. Количество мест ограничено, необходима регистрация.