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В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В отдел полиции 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница, сообщившая, что мошенники похитили у нее 2 млн 400 тыс. руб. Большая часть похищенной суммы — 2 млн 200 тыс. руб. — была личными средствами, а еще порядка 200 тыс. руб. — кредитными, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заявительницы, ей звонила лжесотрудница Центрального банка РФ и рассказала, что неизвестные хотят оформить кредит на пенсионерку. Мошенница посоветовала потерпевшей взять новый кредит, чтобы потом перевести деньги на «безопасный» счет. Затем женщине сказали обналичить все сбережения и отправить на указанный счет, что она и сделала.

В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Также сотрудники ОВД осуществляют оперативно-розыскных мероприятия для раскрытия данного преступления.

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