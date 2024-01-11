В Екатеринбурге мошенники под предлогом «компенсации за бракованные лекарства» убедили пенсионерку перевести им 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По ...26.07.2023 Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...17.02.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1,2 млн рублей, вырученные от продажи квартиры
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стал 44-летний местный житель. ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...