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11.01.2024

В Екатеринбурге мошенники под предлогом «компенсации за бракованные лекарства» убедили пенсионерку перевести им 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правоохранительные органы Екатеринбурга выявили новую схему обмана, которую стали использовать телефонные мошенники. Под предлогом получения «компенсации за бракованные лекарства» они заставили пенсионерку перечислить им 3 млн 549 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По словам потерпевшей, злоумышленники звонили ей на протяжении нескольких месяцев и просили перевести различные суммы денег на разные счета. По их словам, это была уплата госпошлины за то, чтобы получить компенсацию за лекарства, полученные женщиной. Мошенники рассказали пострадавшей, что лекарства оказались поддельными и ей полагается выплата в размере 710 тыс. руб.

Женщина переводила деньги неизвестным, надеясь на получение компенсации. Однако, когда отправила на неизвестные счета все свои сбережения, а компенсации так и не получила, обратилась в полицию.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.
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