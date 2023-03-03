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Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» выявили незаконное потребление энергии владельцем кафе на сумму более 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Специалисты компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» установили, что владелец кафе, которое находится в микрорайоне Сортировка, потреблял в 20 раз больше электроэнергии, чем оплачивал. В отношении хозяина заведения составлен акт и выписан штраф на сумму более 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба компании.

«Хищение установлено в ходе системной работы компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии. Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь. Служба безопасности организует рейды для выявления нарушителей», — отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Эмдин.

По словам специалистов, во время проверки счетчика, установленного в точке общепита, было обнаружено, что наибольшая часть электрооборудования подключена в обход прибора учета. Кроме того, некачественные контакты и скрутки в электропроводке могли спровоцировать пожар или поражение человека током.

Энергетики предупреждают, что бездоговорное и безучетное пользование повлечет возмещение ущерба и выйдет в несколько раз дороже, чем своевременная оплата за электроуслуги.

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