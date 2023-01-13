Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» за год предотвратили более ста случаев незаконного потребления энергии

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. За 2022 год специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» обнаружили 115 случаев бездоговорного (35%) и безучетного (65%) энергопотребления. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.
В результате проверок были составлены акты на сумму более 92 млн руб. Среди нарушителей были владельцы торговых павильонов, автомоек, автосервисов, пекарен, майнинговые фирмы, другие организации, а также физические лица. Обычно они платили за электроэнергию в кратно меньшем объеме, чем потребляли. Все они были привлечены к ответственности и обязаны компенсировать нанесенный вред.
Чтобы не допускать подобных инцидентов, энергетики проводят комплексную работу. Они занимаются системной аналитикой балансов сети компании и установкой контрольных приборов учета на трансформаторных подстанциях. Это дает возможность определять правильность передаваемых данных об объеме полученной абонентами электроэнергии. Служба безопасности «Россети Урал» — «Екатеринбург» вместе со службой учета регулярно организовывает проверки.
«Несанкционированное подключение к сетям — это дополнительная, неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, что может приводить к снижению надежности электроснабжения, авариям. Поэтому рейды для пресечения бездоговорного и безучетного потребления будут активно проводиться в этом году. Особое внимание — нелегально подключенным к электросетям нестационарным торговым объектам, киоскам, павильонам на территории города», — отметил заместитель директора по безопасности компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Щетинин.
Сообщить о хищениях электроэнергии можно по телефону (343) 359-00-00. Для консультаций пользователей работает телефон горячей линии 8-800-2200-220.
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