В Свердловской области полицейские ликвидировали две нелегальные майнинговые фермы

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции ...26.09.2019 В отношении руководителя невьянского МУП «Территория» возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Невьянское МУП «Территория» не перечисляло денежные средства, собранные с населения и ...18.05.2018 В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников ...03.04.2015 В Серове управляющая компания обвиняется в причинении имущественного ущерба
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2015. В Серове в отношении управляющей компании «ЖКО» возбуждено уголовное дело за причинение ...10.05.2011 Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»
Уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбуждено в ...