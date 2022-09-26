В Свердловской области полицейские ликвидировали две нелегальные майнинговые фермы

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Невьянское МУП «Территория» не перечисляло денежные средства, собранные с населения и ...

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержаны полицейские из отдела по борьбе с коррупцией

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге 17 мая 2018 года проведена операция по задержанию двух сотрудников ...