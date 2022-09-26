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В Свердловской области полицейские ликвидировали две нелегальные майнинговые фермы

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. На Среднем Урале полицейские ликвидировали две нелегальные майнинговые фермы для производства криптовалюты. Операцию провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области с участием службы безопасности ПАО «Россети», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, злоумышленники приобрели несколько нежилых и производственных помещений в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района и установили там оборудование для майнинга. Электроэнергию они получали путем незаконного подключения. Ущерб, нанесенный энергосбытовым и сетевым организациям в результате их действий, оценивается в 14 млн руб. При ликвидации данных ферм сотрудниками полиции было изъято оборудование стоимостью более 30 млн руб.

По факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) было возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый в совершении данных преступлений, житель Екатеринбурга 1988 года рождения, на данный момент находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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