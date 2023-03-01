Энергетики «Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросетевой комплекс в Златоусте

УрБК, Челябинск, 21.03.2023. Компания «Россети Урал» приняла в эксплуатацию электросетевой комплекс АО «Златмаш», находящийся в Златоусте (Челябинская область). В инфраструктуру нового объекта входят две подстанции 110 кВ, 12 трансформаторных подстанций и 134,4 км линий электропередачи напряжением 0,4/10 кВ. Об этом сообщается на сайте организации.



Раньше эти энергообъекты обслуживали ООО «ЭДС» и ООО «Трансэнерго». Но они потеряли статус территориальных сетевых организаций после изменений в законодательстве.



Добавим, что с начала 2023 года филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго» принял в эксплуатацию и другие энергообъекты, лишившиеся статуса территориальных сетевых организаций. В том числе компания взяла ответственность за энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией города Бакал, Миасс, поселки Метлино и Бижеляк.



Схожая работа проходит в Екатеринбурге.